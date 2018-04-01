愚人節辦趣味闖關路跑 孩童high翻天

高市警局舉辦「孩好有你-尋找安心鳥闖關趣味路跑」，在衛武營都會公園熱鬧開跑，初登場的婦幼吉祥物-「安心鳥」、「優莉姐」一起同樂。（記者黃良傑攝）

2018-04-01 17:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局婦幼隊為迎接兒童節到來，先在今天愚人節舉辦「孩好有你-尋找安心鳥闖關趣味路跑」，孩童歡笑聲洋溢衛武營都會公園，100多名小朋友參加闖關路跑，讓活動熱度high到最高點。

活動由婦幼隊女警帶著小小警察以動感「溜溜舞」拉開序幕，還有初登場的婦幼吉祥物-「安心鳥」、「優莉女警」可愛人偶一起帶動，小朋友開心隨著舞曲唱跳，現場宛若熱鬧嘉年華會。值得一提的是「溜溜舞」與長達2公里的趣味闖關路跑，皆以「兒童安全守則」（食衣行跑說騙安）-護童7字訣為主軸，加上優莉派出所駐點服務，處處展現婦幼警察隊守護兒童人身安全的用心！

闖關路跑進行同時，並有警察局「原住民警察樂團」全程演出，參加闖關路跑的小朋友，完賽後除可拿到1臺tomica小汽車紀念品，還有餐盒及小熊餅乾獎品，婦幼隊並提供小小重型機車、樂高組及獨家兒童安全記憶王桌遊組於現場抽獎，讓大朋友小朋友都度過了一個難忘的歡樂假日。

婦幼隊長陳玲君表示，守護兒童人身安全是警察責無旁貸的責任，因此婦幼隊這幾年陸續推出「兒童安全守則」系列動靜態宣導活動，希望藉由遊戲寓教於樂功能，讓孩子建立寶貴的人身安全觀念，避免兒童被害案件發生，並一同守護兒童安全，為建構安全友善婦幼生活空間而努力。

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