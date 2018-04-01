國境不設防！ 精障男半夜擅登貨輪遭押解下船

2018-04-01 16:27

〔記者張軒哲／台中報導〕國境不設防！一名精神異常陳姓男子，上月30日凌晨騎機車趁機闖入台中港管制區，從西碼頭區跳上正準備開航離泊的南韓籍韓亞號液化輪，被船上人員及時發現，貨輪旋即回靠碼頭，並緊急通報警方及海巡將陳男押解下船，但已延誤1小時30分航程。陳男指稱因心情不佳才臨時起意登船，警方指出，陳男疑似患有精神疾病，警訊時失控，由家人送醫治療中。

36歲陳姓男子於上月30日凌晨2時許，摸黑從太平區住家騎機車擅闖台中港西碼頭管制站，當時總噸位2830噸級的韓亞號液化輪正要開航離泊，陳男連安全帽都沒卸下，擅自登船，船上人員發現後，引起騷動，船長決定將船回靠碼頭，隨即緊急通報大瀚船務代理公司處理。

台中港務警察總隊及海巡署第三岸巡總隊，於凌晨3時許派員上船將陳男押解下船，韓亞號於3時30分順利出港。台中港警方調查，陳男供稱心情不佳才會擅自登輪，警訊時精神疾病發作，經通知家屬送往梧棲童綜合醫就醫。

台中港是國際商港，港口四周都設有管制站，需有通行證才能進出，尤其西碼頭區化學油槽林立，陳男擅闖港區己違反商港法第三十五條規定，將被處10萬元以上、30萬元以下罰鍰。

台中港務警察總隊經調閱監視器，發現陳男抵達管制站時，剛好有一輛貨車出港，港警總隊近年警力嚴重不足，員警因只有1人執勤，只能單邊管制，無法兼顧兩側，才被陳男從自動化車道門哨系統旁邊闖入。