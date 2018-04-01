擔心看不到D奶女模直播 日籍男竟下跪切腹

日籍男在南港軟體園區大廳下跪自殘。（翻攝自臉書黑色豪門企業）

2018-04-01 15:44

〔記者姚岳宏／台北報導〕昨天下午台北市南港區軟體園區一樓大廳，有名48歲日籍男子疑因看不到女模周盈欣（Dora）直播，竟下跪「持刀切腹」，警方獲報後趕抵將人送醫，所幸才「捅出」0.3公分傷口，無生命危險，警消將他送醫後，聯絡日本在台協會派人協助。

有人將拍攝照片PO上臉書「黑色豪門企業」，許多網友看到都覺傻眼，大罵該男子有病；當事人女模周盈欣也在臉書寫下：今天活動發生小插曲，希望大家要多多珍惜自己的生命，不要做出會關心你的人擔心的事情。

昨下午3時許，有民眾報案南港軟體園區有人自殺，警方初步了解，該名日籍旅客得知他心儀的show girl在南港軟體園區表演商展，特地前來會見，與她簡單聊了幾句後卻說，擔心未來看不到她直播，心情大受打擊，隨即拿出水果刀欲切腹自殺，所幸無釀成意外。

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日籍男怕看不到D奶女模，竟在南港軟體園區大廳下跪自殘。（翻攝自臉書黑色豪門企業）

日籍男怕看不到D奶女模，竟在南港軟體園區大廳下跪自殘。（翻攝自臉書黑色豪門企業）