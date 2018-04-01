黑羊白羊真人版！ 高職生上下樓梯互不讓竟衍街頭亂鬥

2018-04-01 16:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市兩名高職夜校生在校因上下樓梯互不相讓起口角，竟各自揪眾相約昨凌晨談判，雙方一言不合起衝突打成一團衍成街頭大亂鬥，警方獲報出動快打部隊趕往壓制，打人一方趁亂鳥獸散逃離現場，造成兩名少年受傷，警方隨後陸續逮捕或通知涉案的19人到案說明，訊後全案依社會秩序維護法裁處。

警方調查指出，同是17歲的簡姓、陳姓少年都是台中市東區某所高職的夜校生，前晚上課期間兩人因為上下樓梯互不相讓發生擦撞起口角，一陣互嗆後竟相約下課後輸贏，昨凌晨3時許，雙方各自撂人糾眾前往約定的振興路碰面談判，隨即因一言不合開始大打出手。

期間因陳姓少年一方的人數較多，廖姓少年一方明顯處劣勢，台中市警第三分局東區分駐所獲報啟動快打部隊趕往壓制時，打人一方已趁機鳥獸散逃離現場，現場留下受傷的17歲吳姓和林姓少年，經送醫診治，2名傷者身上有多處挫傷，包紮後幸無大礙。

警方將現場人員帶返所內製作筆錄，並調閱監視器了解案發狀況，迅速掌握涉案人員及車輛，目前已有19名涉案人到案說明，餘未到案人員警方將逐一釐清通知，並於筆錄資料製作完成後，依違反刑法傷害罪、社會秩序維護法等罪嫌函送偵辦。

警方強調，鬥毆致傷除涉刑法傷害罪外，到場助勢友人亦涉社會秩序維護法第87條「意圖鬥毆而聚眾者」，依法可處3日以下拘留或1萬8000元以下罰款，警方對於暴力行為定會從嚴追究，千萬不要以身試法。

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