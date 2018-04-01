台9線大貨車對向擦撞中客遊覽車 行車紀錄器曝光超驚險！

2018-04-01 13:35

［記者陳彥廷／屏東報導］往返屏東、台東的台9線，昨天發生一起對向衝撞的事故，1輛由西向東，滿載中國客的遊覽車，行經台9線466.2k處時，突遭對向1輛大貨車越線迎面衝來，所幸僅發生擦撞，後方車輛的行車紀錄器今天曝光，影片中可看出遊覽車已發現大貨車已越線，為閃避而導致車身掉落水溝，雖有多人受傷，但幸未發生重大傷亡。

枋寮警方表示，載滿37名中國客的遊覽車（台籍司機、導遊各1），昨天下午近5點，由西往東行經台9線466.2k處，卻突遭對向的大貨車撞上，遊覽車上共有1台2中的3人受傷，其中台籍傷者為導遊，因遭玻璃碎片波及，導致受傷，至於對向的大貨車，貨車上兩人都受傷，亦是遭碎玻璃波及，但未送醫。

警方調查，大貨車違規超越雙黃線，擦撞對向的遊覽車左側，車頭受損，而遊覽車為閃避以致車身掉落水溝，不排除大貨車有「剪彎」甚至違規超車的可能；吳姓大貨車司機則供稱，他在行駛該彎道時，因不慎跨越中央雙黃線以致擦撞遊覽車。

遊覽車後方的車輛也錄下驚悚畫面，行車紀錄器影片今天曝光，只見遊覽車已發現大貨車已越線，為閃避而將車開往路的更右側，不過仍遭大貨車撞擊，巨力也將車身再撞右偏，相當警險的閃過面對面直接撞擊的發生可能，車身因此被撞，右側掉落水溝。

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