鐵門無故「走山」 被闖空門？ 原來是…

最後警方過濾監視器還原真相，原來是鄰居新手機車女騎士撞的。（記者許國楨翻攝）

2018-04-01 13:45

〔記者許國楨／台中報導〕台中市劉姓市民住家鐵門無故位移出現近10公分的縫隙，他以為是小偷闖空門幹的好事擔心到徹夜未眠報案，警方過濾路口監視器一看不禁啼笑皆非，原來是鄰居新手女騎士騎車撞的，這下真相大白讓劉男總算鬆了一口氣，虛驚一場。

劉男日前緊張的到台中市第二分局永興派出所報案，表示自家大門遭到毀損，民宅的鐵門門框竟然與牆壁分離，出現近10公分的位移縫隙，因前一天整天不在家，深夜返家時才驚見，加上時間已晚只能膽戰心驚的過了一夜，隔天中午馬上向警方報案並找來修繕工匠修復。

只是家中大門突然被撞開移位仍讓劉男不斷假想各種可能狀況，還好屋內沒有被翻動跡象，但仍然讓他心中忐忑不安，而工匠也不斷對劉男熱心分享過往經驗，最後甚至猜測是否遭偷竊未果，幸好附近鄰居有裝設監視器可以拍攝到劉男家門，警方不敢大意，一邊等待監視器清查結果，同時請鑑識人員到場採證。

最後終於還原真相，原來是對門鄰居騎車時不慎失控，直接衝向劉家大門，撞上鐵門後機車也倒了！畫面中顯示騎車的是一位身穿短裙的小姐，只見她十分費力的將車牽起後左看看、右看看，發現機車還能騎，便直接騎車離去。

此舉讓警方頗為意外，最後經由車主聯繫到肇事的20歲吳姓機車女騎士，吳女向警方表示，當天向友人借機車搬家，對車況不熟，因沒查覺機車龍頭鎖死又直催油門，導致機車失控直接衝進對面鄰居的門，自己也跌了一大跤，因為急著搬家所以沒有多注意，未料 竟將鄰居鐵門撞得整個移位「走山」，讓鄰居虛驚一場。

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