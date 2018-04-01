毒蟲人群中左閃右躲 仍被身高195CM警察揪出

2018-04-01 13:11

〔記者許國楨／台中報導〕可能是目前台中市警界第一長人的第一分局繼中派出所警員王順弘身高近195公分，昨天巡邏途中發現鄒姓毒蟲在看到員警時刻意閃避，他直覺有異運用身材優勢緊盯在人群中左閃右躲的鄒男揪出攔查時，鄒男還藉故綁鞋帶趁隙將內有安毒的零錢包丟到娃娃機下方，但還是逃不過王員的眼睛被識破送辦。

繼中派出所所長黃慶達表示，現年32歲的王員身高近195公分鶴立雞群，平常出勤即常常引起民眾注目，但他除了長的高、眼睛也非常犀利，由於直覺靈敏加上執勤非常主動認真，因此在緝毒工作上有非常高的能量，不少毒品人口都栽在他手上。

王員昨天下午巡經中區光復路時，發現走在人行道上的45歲鄒男左搖右晃、步履蹣跚，隨即靠邊停車準備上前關心，未料鄒男看見員警靠近卻突然加快腳步、刻意閃避，王員直覺有異不動聲色保持一定距離觀察，只見鄒男在人群中左閃身右閃躲，但最後仍被運用身高優勢緊盯不放的王員揪出盤查。

此時鄒男見無路可逃只好佯裝配合，起初表示因為王員長得太高，雙腳才會不自主發抖，還說已經10幾年沒碰毒品了、堅稱沒有涉及不法，卻藉故蹲下身子綁鞋帶趁隙將內有安毒的零錢包丟到娃娃機下方，自以為神不知鬼不覺，但王員除查出鄒男去年底才因涉毒被逮外，還瞧見他趁隙丟包當場打臉，讓鄒男啞口無言、乖乖就範。

鄒男警訊中供稱，稍早在豐原火車站附近購得安非他命後，隨即搭公車至台中公園的廁所內施用，卻因吸毒太茫導致行走不穩、左搖右晃，反引起眼尖員警注意攔查露餡，真的是始料未及，警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

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