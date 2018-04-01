人妻精神出軌 輕信誓言付出百萬代價

警方提醒民眾慎防假交友真詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

2018-04-01 13:03

〔記者姚岳宏／台北報導〕新竹市1名與丈夫不睦的40歲許姓人妻，在網路上認識自稱來自英國的石油工程師，對方稱等許女與夫離異後，可來台與她共結連理，並說自己身上帶有大量黃金，但遭印度及香港海關扣留，要求許女先借錢給他，許女先後付出130萬元，甚至還瞞著丈夫拿房契去抵押借貸，最後對方卻消失無蹤，才知遇上詐騙報警。

刑事局表示，「假交友」詐騙通常冒充企業大亨或高階將官，多以中年未婚或已婚熟女為下手目標，並以結婚為前提交往，輔以假造證件取得信任，警方呼籲若遇有外國人以「要結婚」為由要求支付金錢等行為時，切勿答應，有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

據了解，許女與丈夫結婚15年，身為食品代理商的丈夫經常加班晚歸、假日又常需出貨，兩人撫養的小孩已上國中，有自己的交友圈，許女常感寂寞，去年起開始使用Instagram交友軟體拓展社交圈，無意間被1位59歲早年喪偶的英國籍男子Anderson加入好友。

兩人相談甚歡，Anderson總在晚間9點多上線，對許姓人妻噓寒問暖、聊到半夜，Anderson自稱是石油工程師，在中東探勘石油，已屆齡退休，想利用為數不少存款投資台灣股票，並遊說與夫不睦的許女可考慮離婚，並和自己展開後半輩子的富足生活。

許女常年遭受丈夫冷落，加上幾個月來對方噓寒問暖，早視Anderson為靈魂伴侶，去年10月Anderson表示有意來台考察，暗示許姓人妻提供機票費用，許女先後匯款3筆共20餘萬購買機票及旅行支票，以表示自己有與Anderson共同編織未來的決心。

Anderson表示在印度轉機時，因身上帶有大量黃金被海關查扣，許姓人妻立刻匯款3次約30萬元支付印度「黃金許可證」費用，沒多久Anderson又說離開印度後，因「身上帶有大量黃金」遭香港海關扣留，接著以身處異地，遠在英國的獨生女需學費等理由，向許姓人妻借錢，表示飛到台灣後，即可計畫兩人優渥美滿的退休生活。

被愛情沖昏頭的許姓人妻瞞著丈夫將房屋權狀拿去抵押借貸，自去年中至今年3月支助Anderson共130萬元，期間許姓人妻早已負債累累，直至經濟狀況無法負擔Anderson的借款向好友傾訴，才被點醒「未曾見面、又拿明顯瑕疵的假護照，難以證明身分」，這些都是假交友詐騙的特徵，才向警方報案。

假護照上的印花不清楚及無雷射標籤。（記者姚岳宏翻攝）