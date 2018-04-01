恐嚇刺殺林佳龍、炸火車站... 2國中生盜帳號放話被捕

2018-04-01 11:19

〔記者許國楨／台中報導〕藝人狄鶯、孫鵬的獨子孫安佐，在美國賓州揚言要攻擊其就讀高中遭逮捕引起軒然大波，上月有人在臉書手遊社團貼出炸掉台中火車站，刺殺市長林佳龍等留言，同樣造成社會恐慌，警方經追查陸續逮捕涉嫌盜用許姓國中生臉書帳戶的2名國中生，他們表示受香港網友慫恿且為了好玩才貼文不知會觸法，相當後悔。

臉書社團網頁「傳說對決MöBÁ♥手遊俱樂部♥入社請看置頂文章」於上月23日凌晨1時49分許遭人張貼「你們這群垃圾noober整天在累，經過台中火車站時小心點，我肯定會炸掉台中火車站，林佳龍也死定了，我會刺殺他。」貼文，隨後再發表「攻擊市民廣場」、「襲擊成功嶺軍事基地」等恐眾貼文。

台中市警局獲報立即指派刑大科偵隊與第三分局及刑事局偵九大隊組成聯合專案小組，當天迅速查出貼文帳號是就讀國一的14歲許姓國中生，初步勘驗其使用手機及電腦證實遭人盜用臉書帳號成了代罪羔羊，經查證許生當天凌晨1時許在「戰車世界」遊戲平台遇一未熟識玩家主動攀談，期間談及以互換帳號、密碼方式幫許生鍛鍊升級遊戲戰車。

許生應允交付所屬（臉書）帳號、密碼，惟事後發現所取得的對方密碼係錯誤無法使用，欲登入自身臉書時發現密碼已遭竄改而無法登入，隨後即在網路社群上，出現以許生臉書帳號名義陸續張貼上述恐眾貼文，警方調閱IP資料發現，帳密盜用者為規避查緝使用跳板IP，位址遍及荷蘭、美國、新加坡、香港等地。

經深入追查搜尋關聯、交叉比對網路社群探勘資料，循線查知涉嫌玩家是家住高雄的14歲侯姓國中生，他到案坦承騙取許生臉書帳密，並供出與另一廖姓少年及「香港袁姓網友」共組「國中生恐襲事件簿」群組，共同密謀盜用許生臉書並利用其帳號張貼恐眾貼文。

已請香港警方查唆使犯罪的「香港袁姓網友」

警方再循線查獲家住雲林，同為14歲的廖姓國中生到案，兩名少年表示，當初盜用帳密僅為好玩，後來愈玩愈大且受「香港袁姓網友」慫恿才陸續發表相關貼文；但因他們涉嫌妨害電腦使用、恐嚇公眾危安罪嫌，警方訊後依少年事件處理法移請少年法庭審理，另分析比對該「香港袁姓網友」IP資料，活動區域確為香港地區，已協請刑事警察局通報香港警方協助調查依法究辦，杜絕網路上躲在鍵盤後肆意觸法，不負責任之歪風。