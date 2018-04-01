獨家》警局網站留言「炸捷運高鐵...」心情不好男子GG了

洪姓男子連2次留言提及「不回應 我要炸了捷運高鐵 跟政府」。（資料照）

2018-04-01 10:32

［記者陳恩惠／台北報導］家住高雄市的洪姓男子，昨天晚間在鐵路警察局所屬分局的臉書粉絲專頁，以私訊方式，連2次留言發洩情緒，內文提及「不回應 我要炸了捷運高鐵 跟政府」，警方據報不敢大意，循線找到洪男詢問，原來只因經濟狀況不佳，以致「心情不好」亂PO文，今天上午訊後依恐嚇公眾罪函送台灣橋頭地檢署偵辦。

據悉，鐵路警察局台北分局台北分駐所的粉專小編，昨天晚間8時察看留言時，意外發現在7時38分時，有名洪姓男子短時間內連續留言，內文提及：「不回應 我要炸了捷運高鐵 跟政府，經網路上訂購製作時間炸藥，們只會私心 我要報復」，隨即又留言說「我已製作了 幾個包好的袋子 偷偷放捷運高鐵內」等語。

鐵警局不敢大意，立刻加強高鐵各列車安全，也通知台北市警局針對捷運列車安全加強維護，同步清查洪男身分，循IP位置，1小時內便鎖定洪男，今天清晨1時發現洪男家住在高雄市梓官區，先以電話聯繫他，電話中初步坦承確實是他在粉專上留言，問及原因，則說「心情不好」。

鐵警局探員連夜南下，今天清晨在洪男家，果然在他的筆電上，發現留有恐嚇炸捷運、高鐵的相關言論；洪嫌供稱，由於工作上不順遂才會在網路留言，其實自己根本不懂得製造炸彈，單純發洩情緒。