不付錢超渡貓狗就「稟告神明封財庫」？ 舞蹈家喊告

陳寶玉表示，將對散佈不實言論的人提告。（記者邱灝唐攝）

2018-04-01 00:30

〔記者王捷、邱灝唐／台南報導〕知名舞蹈家陳寶玉遭爆料，疑似誆騙信眾要付錢超渡貓狗，否則要向神明稟告「封鎖財庫」，陳、王兩名信眾將經過PO上爆料社團，但陳寶玉31日聲明，這是一場誤會，將對散布不實謠言的民眾提告妨害名譽。

律師認為，陳寶玉行為若屬實，可能涉及民法179條不當得利，若陳寶玉與信眾間並無契約時，那麼就信眾可向陳寶玉返還不當得利。

陳寶玉說，起初陳、王兩人是做湯包、饅頭生意，找上她改運幫忙，兩人都會付香油錢1000元，去年陳男向陳寶玉的佛堂請一尊太子爺回家供奉，當時是請另一位道士幫忙開光，費用是6000元，但是陳男沒有錢，要求她幫忙代墊。

後來陳男不願供俸太子爺了，又把太子爺退神，當時陳寶玉說，答應神明的事（還錢）要做到，卻被陳男誤認為恐嚇，加上後來她在閉關修行，被陳男認為已讀不回，可能因此被誤會，這幾天她飽受言論攻擊，決定要對陳、王兩人提告妨害名譽。

但是律師洪銘憲認為，陳寶玉行為若屬實，可能涉及民法179條不當得利，不過，法律上常有一句用語「舉證之所在，敗訴之所在」，如果提出的證據不夠充分，通常負有舉證責任的一方會敗訴，信眾能證明他與仙姑沒有存在契約，那麼就可以要求仙姑返還不當得利。