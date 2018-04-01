差點撞上馬路三寶 酒駕男闖警所討公道GG了

2018-04-01 00:07

〔記者王捷／台南報導〕葉姓男子今年剛剛失業，這幾天來都在家借酒澆愁，30日下午妻子要他先去學校接孩子放學，葉男喝了才上路，不過路上差點撞上變換車道的林婦，讓葉男相當不滿，向林婦飆罵，林婦害怕跑進警所，葉男也跟著進警所向警方抱怨林婦是三寶，但警方認為雙方沒有車禍，只是葉男單方面認為「差點」撞上，但聞到葉男身上有酒味，對他實施酒測，讓葉男因為公共危險罪被逮。

40出頭的葉男中年失業，每天相當憂愁，30日下午他喝酒解悶後，妻子交代他要出門載孩子放學，卻在路邊遇到林婦，當時開車載著2個孩子，卻任意變換車道，讓葉男差點就撞上，葉男當下就長按喇叭，拉下車窗怒吼，林婦見狀很害怕，將車子開進警所求助。

葉男看見林婦進入警所，他為了討個公道，不顧自己酒駕也進入警所，一進警所就先向警方大聲說，沒有人像林婦這樣開車，不打方向燈又任意變換車道，要不是他還很清醒，一定會差點撞上。

警員了解後，發現兩輛車並沒有發生車禍，因此葉男不能報案，但葉男認為警員瞧不起他，大聲咆哮說年輕的警員聽不懂他的訴求，要找資深警員來談，這時警員聞到葉男有酒氣要求酒測，這時葉男才突然不敢說話，葉男酒測值為0.36，訊後警方將他依公共危險罪嫌移送法辦。

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