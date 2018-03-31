離譜大烏龍！瞻仰遺容驚覺哭錯人 竟是殯葬業者燒錯遺體…

桃園市立殯儀館31日發生一起燒錯遺體的烏龍事件！（記者魏瑾筠攝）

2018-03-31 23:53

〔記者謝武雄、魏瑾筠、鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立殯儀館桃園館今天（31日）發生一起燒錯遺體的烏龍事件！某殯葬業者上、下午各舉辦一場告別式，上午場告別式結束後，竟將下午場遺體火化，直到下午場家屬瞻仰遺容發覺有誤，才發現業者擺烏龍。

桃園市政府殯葬管理所長許威儀調查後說，應該是棺木使用同一款式，又沒有識別方式，才發生這樣的烏龍事件，業者正與雙方家屬協商，希望能彌補失誤。

業者深夜受訪時強調，兩邊的家屬彼此認識，下午場的家屬一開始得知時確實無法接受，但後來兩邊的家屬見面，了解兩場告別式都慎重地將儀式圓滿完成，也相互感謝、不要有罣礙，也希望外界不要過度渲染。

這家殯葬業者今天承接兩場告別式，上午場在市立殯儀館桃園館外民間業者禮廳舉行，下午場則是在本館舉行，下午場舉行告別式時，家屬到禮廳後方停棺處瞻仰遺容，卻發現並非自己的親屬，當場愣住，趕緊找來承辦的殯葬業者，才發現親屬上午時段就已經火化。

許威儀說，按照市立殯儀館作業流程，遺體是存放在冰櫃間，在告別式舉行前，家屬必須和殯葬業者一同至冰櫃間確定身分無誤後才能領取，隨後將遺體送至化妝室進行退冰、洗身、穿衣、化妝等流程，最後將棺木推到告別式的禮廳後方，家祭前直系親屬先到後方瞻仰遺容，而在家祭、公祭結束後，會將棺木推到禮廳大廳，讓所有到場親友瞻仰遺容，隨即封棺送入火化爐火化。

他說，只是桃園市立殯儀館桃園館比較老舊，只有10個禮廳，有時候碰到好日子、好時段禮廳不夠用，家屬只能租用館外禮廳辦告別式，但館外禮廳並沒有停放棺木空間，因此，家屬必須先到市立殯儀館化妝室瞻仰遺容、封棺，然後到場外禮廳舉辦告別式，結束後，家屬再回到化妝室，將棺木推到火化爐火化。

許威儀說，事發後，殯葬管理所立即調查事件原委，發現殯葬業者上、下午各有一場告別式，因此，早上就將兩具遺體領出，暫放化妝室進行退冰等程序。上午場的告別式是在館外禮廳舉行，告別式結束後，家屬在殯葬業者陪同下到達化妝室，將遺體送到火化爐，由於已經完成封棺程序，家屬也未再瞻仰遺容，只是兩具棺木外觀顏色都相同，在殯葬業者未確認情況下，將下午要進行告別式的往生者遺體推入火化，直到下午場家屬在告別式前瞻仰儀容，才發現錯誤；據悉，兩場告別式都是女眾，下午場的家屬發現不對後，仍將該進行的儀式完成。