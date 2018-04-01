認錯仇家拿錯槍？凌晨2點「看房」 竟遭狂開槍追殺

涉嫌開槍的蔡姓男子落網後，帶警方取槍。（記者王捷翻攝）

2018-04-01 00:00

〔記者王捷／台南報導〕真的有這麼巧？凌晨2點看房，又剛好誤入談判現場？

25日凌晨2點多，朱姓男子跟3名友人開車到郊區稱要看房，卻遭歹徒蔡尚哲、江秉諺開車追上，蔡、江兩人一左一右邊開車邊開槍，朱男逃出報案直喊衰，警方認為不可能這麼巧，但朱男不肯說出實情，警方斷絕蔡、江兩人後路，30日深夜終於策動主嫌蔡男投案，最後蔡男坦承是找錯對象、拿到真槍，但警方對此相當懷疑，將展開調查。

30多歲的被害人朱男與八大行業熟識，曾涉嫌槍砲、毒品罪嫌，交往複雜，曾被警方逮捕多次，25日凌晨2點左右，他開車到郊區，遇上蔡、江一夥人，立刻掉頭就走，但駕駛蔡男緊追不放，2人對著朱男猛開槍，朱男好不容易才甩開，立即到警分局報案。

經過追查，27歲的蔡尚哲與28歲的江秉諺是台中某詐欺集團的小弟，認廖姓兄弟當大哥，集團「生意」相當好，曾被台中角頭「要命小方」視為眼中釘，還曾經樹大招風，遭勒贖1億元。

蔡、江兩人犯案後，跑到台中投靠大哥，但中部警方透過人際關係發出警告，讓集團不敢收留，江男在警方策動下投案，而蔡男被斷後路後，曾打電話向分局聲稱要投案，但是兩度放警方鴿子。

台南市警四分局與歸仁分局合作，軟硬兼施申請了拘票，又透過人際關係策動，蔡男在30日才被拘捕到案，並帶警方取出3把手槍，其中一把則是槍管沒通、只能發射空包彈的模型槍。

蔡、江兩人到案後，堅稱為了一名女子才會開槍，但不認識朱男，當初追著朱男跑，是不小心認錯對象，而且當初是拿槍管沒通的玩具槍嚇唬對方，卻不小心拿到真槍；警方懷疑雙方的說詞，認為朱男與台中角頭可能發生糾紛，目前正透過人際關係調查中。