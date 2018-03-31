3/31 今彩539頭獎開出1注！大福彩、大福獎摃龜

2018-03-31 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月31日）開獎的第107000026期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第107000078期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬，由新北市深坑區埔新街62號的「富貴來彩券行」開出。

第107000026期大福彩中獎號碼為：「01、03、09、11、19、23、36，特別號：10」，頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得25萬元；參獎共210注獲得，每注可得4000元；肆獎共3275注獲得，每注可得400元；普獎共2萬2318注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共14注獲得，每注可得10萬元。

第107000078期今彩539中獎號碼為「04、09、19、27、28」，頭獎1注獲得，可得800萬元；貳獎共175注獲得，每注可得2萬元；參獎共6295注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬210注獲得，每注可得50元。

第107000078期39樂合彩中獎號碼為「04、09、19、27、28」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共114注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4915注中獎，每注可得1125元。

第107000078期3星彩中獎號碼為「761」，正彩共13注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000078期4星彩中獎號碼為「2128」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」