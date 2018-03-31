生死一瞬間！鋼板刺進國光客運 險些命中司機

一輛國光客運今天中午行經蘇澳鎮中山路時，駕駛座玻璃窗被鋼板刺穿，畫面驚悚。（記者江志雄翻攝）

2018-03-31 20:25

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮市區施作下水道工程，有輛工程吊車吊掛鋼板操作不慎，鋼板插入行進中的國光號客運車駕駛座，陳姓司機及時閃避，幸運逃過一劫，驚險一幕讓車內乘客嚇傻了！

蘇澳警分局蘇澳派出所今天中午接獲110轉報，蘇澳鎮中山路1段196號前方發生車禍，警方到場了解，查出是下水道工程施工，李姓工人操作工程吊車吊掛鋼板，鋼板插進國光客運車駕駛座，所幸無人受傷，客運車上乘客見狀，嚇得驚聲尖叫，之後國光客運派另一輛車接駁，把其他人載往終點南方澳。

事發時，國光客運由北往南行駛，鋼板不偏不倚刺穿駕駛座玻璃窗，陳姓司機差點遭殃，頭部若被擊中，恐怕凶多吉少！照片被PO上地方臉書社團，驚悚畫面引起網友議論紛紛；經過酒測，雙方都無酒精反應，案由警方處理中。

陳姓司機同事在網路貼文說，「看到照片，大家有何感覺？應該跟我一樣吧，不死也剩半條命，還好我的同事福大命大毫髮無傷」，他痛批工程單位便宜行事，希望承攬業者要重視安全問題。

事發現場附近的吳姓目擊者說，陳姓司機雖然沒事，但臉色慘白，真是太驚險了！

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