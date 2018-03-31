中監科長找受刑人代寫論文 記過2次降調高雄

正在攻讀嶺東科大EMBA的台中監獄教化科長廖瑞坤，被檢舉透過女教誨師牽線，利用受刑人專業幫他寫論文。（資料照）

2018-03-31 19:38

［記者魏瑾筠／桃園報導］正在攻讀嶺東科大EMBA的台中監獄教化科長廖瑞坤，被檢舉透過女教誨師牽線，利用受刑人專業幫他寫論文。矯正署日前表示，台中監獄考績委員會開會決議將廖瑞坤記過1次，送矯正署考績委員會核定後，決定加重處分，改為記過2次並調整職務，另，女教誨師記過1次。矯正署今日表示，署長黃俊棠認此案重創監所形象，有意將廖瑞坤降調至高雄明陽中學擔任教導員，正待法務部核定。

今年初廖瑞坤被檢舉透過女教誨師找受刑人代寫論文後，中監隨即展開調查，經查並無對價、或脅迫，而受刑人累進處遇的分數，是由工廠主管、作業導師及教誨師組成的管教小組打分數，並未給予特別優遇。

中監說，原本廖瑞坤找上一名受刑人撰寫「毒品案的量化分析」，探討有關毒犯的累進處遇分析，準備利用在獄中資源及自己工作上專長，以毒品受刑人為分析主題進行問卷調查，完成後還能夠提升獄政管理，不料該受刑人僅起綱意旨，還未完成細目章節就假釋出獄。

中監表示，廖瑞坤因無法獨立完成論文，只好將題目變更成網路世代的交易風險問題，同時拜託女教誨師再介紹適合的受刑人幫忙代寫，進而找上曾在某大學任教、涉及性侵案的受刑人。