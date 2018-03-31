恐破壞神社風貌 大溪陀螺溜滑梯不蓋了

大溪神社主殿拆除後的礎石改建成超然亭，市府原預計沿著超然亭往下新建陀螺滑梯，在民眾陳情後停工，將移至他處。（記者許倬勛攝）

2018-03-31 18:41

〔記者許倬勛／桃園報導〕大溪中正公園地處大溪老街旁，充滿歷史風味，桃園市政府風景區管理處推動大溪老城區觀光「慢城」計畫，斥資1億元，從去年4月起分成3期進行崖線步道施工，居民擔心公園內的神社遺址遭破壞，向文化局請命，14日起暫停施工，市長鄭文燦今天（31日）會勘，決定建置中的「陀螺溜滑梯」另尋地點置放，原訂修繕項目則待文化局文資委員後勘查後復工。

此外，為配合「老屋活化」政策，4月6日起開放在老城區內設立民宿，最高補助130萬。

溜滑梯另覓適合地點置放

風景管理處說，大溪中正公園暨周邊崖線步道整建第2期工程，項目有改善蔣介石銅像入口平台面板、公廁、澤民池景觀及超然亭景觀，其中，超然亭會建置陀螺滑梯與陀螺造型遊具；雖然大溪神社遺址未列為古蹟，但施工期間工程人員仍以帆布等包覆現有遺物，同時避免機具損壞，既然老街居民對施工工法有疑慮，風管處會配合將施工圖送請文化局審查後再復工。

鄭文燦說，大溪公園前身為大嵙崁公園，在日治時代設有大溪神社、相撲場、公會堂，是大溪人的生活重心，也是文化地標，考量文資保存，原預定建置的陀螺溜滑梯恐影響公園整體構造，經勘查後暫時停工，由風管處另覓適合地點置放。此外，園內澤民池、涼亭按「修舊如舊」原則修繕，原大溪神社表參道、高麗犬雕像及石燈籠則維持保留，所有停工項目待文資委員勘查後方可復工，以完善中正公園整修計畫。

觀光旅遊局長楊勝評說，早在2012年大溪老街即獲交通部觀光局列為「台灣十大觀光小城」之首，每逢假日人潮絡繹不絕，但礙於法令，當地住宅無法申請民宿登記，去年民宿管理辦法修正，業者除了在復興區、休閒農業區、風景區設立，也可在一定範圍內的歷史文化聚落設置民宿。

大溪老城區開放設置民宿

楊勝評說，按中央新法，4月6日起，大溪老城區內可設置8間民宿，同時，結合都發局「老屋活化」政策，結構整修最高補助40萬元、內裝整修最高補助90萬元，合計最高補助130萬元。