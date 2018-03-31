染毒賊偷鑰匙想闖空門失敗 原因竟是....

2018-03-31 17:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕李姓男子染毒癮缺錢，不僅偷自助洗衣店衣物、財物，還6次偷被害人鑰匙，欲跟蹤返家再行竊，竟沒有一次成功，新興警方點破原因，原來被害人車鑰匙和家鑰匙一併被偷，因無法回家，李嫌也沒有機會尾隨犯案，李嫌聽後才恍然大悟。

五福二路派出所今指出，商家報案指擺放騎樓市價7000多元原木木桌遭竊，警方調閱監視器，鎖定毒品前科男李姓竊嫌（42歲），因李嫌居無定所，五福二所專案人員經過多日的追緝，終於在苓雅區停車場內找到李嫌，並在他的身上搜出安非他命，以及6串可疑鑰匙、女用包包。

警方一口氣追出9起竊案，警方調查，李男曾是聯結車司機，15年前染上毒癮，因竊盜、毒品案多次進出監獄，因涉及多起竊案，心虛怕警方鎖定逮人，把自小客車當家，不敢住到家裡。

警方清查發現，李嫌因缺錢購買毒品，隨機在苓雅、小港等地區行竊，為躲避警方查緝，竟以車為家，冷了便偷自助洗衣店內的棉被來蓋，警方在他的身上查獲6串可疑鑰匙，他避重就輕說：「撿來的」，後來才改口稱從超商騎樓偷來的。

李嫌供稱，鑰匙在超商騎樓的桌上偷得，原打算尾隨被害人回家，用偷來的家鑰匙，偷開被害人住處行竊，不料，卻沒有一件成功，納悶為何被害人流連外頭不回家，只好放棄闖空門計畫。

警方忍不住點破，因為他偷的鑰匙還有車鑰匙，被害人沒交通工具回不了家，李嫌聽後恍然大悟，今依竊盜、毒品罪嫌函送法辦。

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