台商張永源涉幫北韓賣煤買原油 法務部斬斷金流

2018-03-31 17:31

〔記者吳政峰／台北報導〕聯合國安理會30日依照第1718號決議及後續相關決議案，更新公告制裁名單，共包括1人、21家公司，我國商人張永源為唯一受到制裁的個人，其百分百持有之境外公司Pro-Gain Group Corporation（註冊地：薩摩亞）及Kingly Won International Co., LTD（註冊地：馬紹爾群島）也一併受到制裁，法務部獲悉後，今（31）日緊急開會討論，下午決議依照「資恐防制法」，正式公告實施金融制裁，斬斷名下金流。

安理會30日決議，發布張永源的全世界旅行禁令，並凍結全球資產，其中，凍結資產屬於目標性金融制裁，為法務部業管，法務部討論後認為，我國的「資恐防制法」已明文規定應遵守聯合國安理會決議，今天正式公告制裁張永源及其公司。

法務部表示，今天依法務部調查局提報旨揭名單，正式依「資恐防制法」第5條第1項第2款公告制裁張永源，且依同法第7條，呼籲所有人應避免與被制裁者或法人，有任何金融交易或商業往來，亦應避免提供任何財物或財產上利益，否則將涉犯資恐罪刑。

金融制裁實施後，張永源及名下兩間公司的動產與不動產，均遭到凍結，禁止提領、轉讓、處分，影響極大。

張永源是資恐法頒布後，第二位被法務部公告金融制裁的個人，第一位則是高洋漁業公司負責人陳世憲，他被控於去年10月違反國際禁令，偷運石油到北韓，被制裁後，今年一月吞下數十顆安眠藥企圖自盡，送醫撿回一命。

承辦本案的士林地檢署指出，調查局已透過管道向相關國家索取資料，其中一部分已抵台，因均為外文，需要時間翻譯，目前仍在釐清案情，全案維持他字案，尚未傳喚張永源說明。

美國總統川普2月24日公開宣布，將對北韓進行最大規模的制裁，同時制裁協助北韓貿易的法人與個人，61歲的張永源是唯一進榜的個人，他被控與駐在俄羅斯的北韓掮客合作，非法銷售北韓出口的煤炭，2017年還試圖幫北韓與俄羅斯簽訂一項金額高達100萬美元的原油協議。