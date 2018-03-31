「G點援助」GG了！應召女才被退貨 馬伕下一秒被逮

2018-03-31 17:17

〔記者陳恩惠／台北報導〕租住新北市的26歲馬姓輕熟女，透過手機通訊軟體攬客，昨天（30日）晚間誤以為大戶上門，相約在台北市重慶北路二段日租套房交易，沒想到自行搭計程車抵達時，被警方偽裝男客打槍退貨，頓時臉色鐵青與蔡姓馬伕相約見面；台北市大同警分局寧夏路派出所便衣員警不動聲色，一路尾隨至寧夏夜市口，趁2人離去時上前圍捕，蔡男棄車逃逸跑了百公尺，仍被警方逮捕，訊後依妨害風化罪送辦。

台北市警察局大同分局昨晚11點進行「封城掃黃」專案勤務，根據線報，有色情業者透過手機通訊軟體，以「G點援助」為名，號稱「想和哥哥一起享受各種快感」，想和男客翻雲覆雨等廣告，警方按圖索驥，果然有外送服務，在轄內重慶北路二段的日租套房前，當場查獲馬姓女子前來應召。

馬女供稱，原本從事服務業，與蔡姓男子因吸毒認識，半年前失業，為了生活只好透過蔡男介紹從事一次應召工作，當時收費1小時6000元。而這次馬女尚未賣淫，而且她前次賣淫時間已超過2個月，依社會秩序維護法第31條規定「逾二個月者，警察機關不得訊問、處罰，並不得移送法院」，讓她離開。

警方說，有妨害風化、毒品及商標法前科的34歲蔡姓馬伕，自稱是名「徵信業者」，由於當場逮到他和馬女的通聯紀錄，蔡最後不得不供稱，接受應召站的指揮，四處接送應召女子賣淫，取款後依約定匯入固定帳號中，沒想到會被警方逮個正著。

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