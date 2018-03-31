發完豪語下一秒嘆運氣差 通緝男令警傻眼

2018-03-31 17:16

〔記者許國楨／台中報導〕曹姓男子去年涉及竊案被台中市第五分局水湳派出所查獲，當時因有暴力傾向讓警方印象深刻，他上週因被判刑7月拒不入監執行四處躲藏，水湳所警員得知此訊息特別留意，結果才一天時間即被眼尖巡邏員警發現蹤跡逮捕歸案時，他先是豪氣稱「出來混總是要還」，未料下一秒竟「搥胸頓足」怨嘆運氣太差，落差之大讓警方不禁傻眼。

警方指出，24歲的曹男因居無定所常以社區樓梯間居住，是轄區頭痛人物，去年6月因涉及一起竊案被水湳所查獲，移送前因精神不穩定還有暴力傾向，讓所內員警對他印象格外深刻，案經法院審理後判處有期徒刑7個月，但因他拒不到案入監執行在上週五被發佈通緝，訊息被該所掌握後展開查緝。

隔天傍晚警員余奕璁等人巡經北屯區中清路2段與經貿七路口時，突見曹男行蹤，正準備攔查時只見曹男快步進入臨近人力仲介公司內，員警為防止逮捕過程發生意外，立即通知同仁支援，雖有仲介公司員工表示曹男已離開多日，但員警鍥而不捨進入屋內察看，不到5分鐘順利緝獲曹男。

曹男警訊中供稱，為避免遭警方查獲，刻意不使用交通工具，平日在人力公司從事臨時工，上下工則搭乘友人機車，因不願入監過受拘束生活才選擇藏匿，既然被找到，「出來混總是要還」，只見他講的豪氣萬丈未料下一秒竟開始「搥胸頓足」怨嘆運氣太差，讓員警看了不禁啼笑皆非，訊後將他解送歸案。