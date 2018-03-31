恐怖情人買兇縱火 警方抽絲剝繭揪出主嫌

2018-03-31 17:26

〔記者歐素美／台中報導〕鍾姓男子不滿王姓女友分手及積欠債款，竟以代償7萬元欠債為代價，唆使張姓員工到女友家縱火，幸王女的妹妹當時就在客廳，看到火光趕緊通知家人逃生及滅火，致未造成人員傷亡，僅住家止外的機車等被焚毀，警方獲報後以車追人，將張嫌及鍾男逮捕到案，並依公共危險罪移送。

警方指出，王女位於潭子區中山路一段巷子裡的住家，3月20日凌晨3點遭人縱火，造成屋外兩輛機車、腳踏車、洗衣機等被燒毀，幸案發時，王女的妹妹就在客廳，發現屋外有火光，立即叫醒家人幫忙滅火，鄰居也一起幫忙持滅火器撲滅火勢。

豐原分局頭家派出所獲報後，因案發地點位於重劃區旁，監視器尚未建置完善，未有目擊者，案情一度陷入膠著，經員警積極擴大調閱北屯區及潭子區周遭100多支監視器，交叉分析過濾比對，發現在距離案發地點約2公里處的北屯區軍福19路口，有一名穿著黑色外套的男子涉有重嫌。

警方抽絲剝繭，發現黑衣男子先將機車停放在重劃區，再步行至案發地點縱火，員警調閱嫌犯所騎乘機車，以車追人，3月29日在太平的住家逮捕張嫌（22歲）。

張嫌坦承縱火，供稱其從事裝設鋁門窗的工作，因積欠銀行7萬元，鍾姓雇主（31歲）教唆其至在王女的機車加油處縱火，事成後將幫其償還7萬元債務。

警方於30日逮捕鍾男，鍾男表示，與王女交往多年，王女並積欠其數十萬元債款，但2個月前王女突然避不見面要分手，一氣之下才教唆員工縱火，警方昨依公共危險罪嫌將2人移送法辦。