偶像劇組拍火燒茅屋 4外籍臨演燒燙傷送醫

劇組疑為了拍攝茅草屋火燒場面，因風勢過大，引燃隔壁放置私人物品的茅草屋。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-03-31 17:04

首次上稿 16:39

更新時間 15:02

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島一向是拍攝偶像劇勝地，一個外國劇組剛剛在滿州里德村周邊拍攝茅草屋燃燒片段不慎，造成4名外籍臨演燒燙傷，所幸經自行送醫後並無大礙。

據了解，據組已經在滿州拍攝多日，疑為中國偶像劇，片中有台灣知名演員參與，今午疑為了拍攝茅草屋火燒場面，因風勢過大，引燃隔壁放置私人物品的茅草屋，臨演匆忙進入搶救物品時，造成3名馬來西亞、1名印尼臨演及1名台籍臨演受傷。

滿州及恆春消防隊據報到場支援，但劇組已經將3人送往恆春旅遊醫院治療，1人送往南門醫院，初步治療後，傷勢並無大礙，都在院內休養。

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偶像劇組滿州拍攝意外，4外籍臨演燒燙傷送醫。（記者蔡宗憲翻攝）

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劇組人員（左）向消防人員描述現場狀況。（記者蔡宗憲攝）