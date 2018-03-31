帶槍毒躲汽旅被抓 通緝男已婚婦否認約炮偷情

身揹3案通緝的方男（左）與有夫之婦黃女（左後1）亡命天涯，藏身汽車旅館被高市刑大查獲。（記者黃良傑翻攝）

2018-03-31 16:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市一對通緝男女亡命天涯，攜槍毒藏身汽車旅館，刑大偵二隊埋伏摩鐵外逮人，搜出改造烏茲衝鋒槍、手槍等2把改造槍，以及1把槍枝半成品，身背詐欺、傷害、毒品等3條通緝的方嫌落網，因毒品案遭通緝的黃姓女友人，也在汽旅乖乖就範，黃女否認與方男約砲落網，強調只是相約逃亡。

刑大偵二隊今指出，綽號「庭仔」方嫌（26歲）曾從事鉗工5年多，具有槍枝改造技術，疑因不滿買毒時遭買家欺壓，摻混毒品或灌水烘抬價錢，憤而改造槍械擁槍防身，並將改造槍械工具藏放母親位於楠梓住處，再趁深夜母親熟睡，再偷偷溜回家改造槍械。

方嫌因涉及3件刑案未到案遭通緝，他約同遭通緝、大他5歲，已經結婚的黃女（31歲）一起逃亡，藏身各地汽車旅館或摩鐵，警方昨晚埋伏仁武區某汽旅20個小時，見方男離開汽旅時，蜂擁而上逮人送辦，搜出2把改造手槍，以及改造工具、子彈10顆、2顆搖頭。

警方懷疑這對亡命鴛鴦曖昧，黃女是有夫之婦，丈夫目前在監服刑，卻因通緝隨著方嫌四處租屋藏匿，黃女還冒用姊姊名義登記，一起與方嫌攜槍毒藏身汽旅，黃女供稱只是一起逃亡，否認與方嫌約炮偷情。警方訊後，將方嫌押解歸案，黃女否認持有槍毒。

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