連續接「郵局、員警」電話 婦報案求助免遭騙

2018-03-31 16:22

〔記者許國楨／台中報導〕小心詐騙！台中市林姓婦人接獲「郵局」來電稱她被「冒用資料」開戶，隨後接獲「警方」來電要求親赴北部作筆錄，林婦因太過緊張忘記反詐騙諮詢專線打電話報警求助，員警到場後協助林婦多方查證，確認係詐團常用手法，研判詐團以此手法製造林婦恐慌進一步將存款匯到安全帳戶監管藉此詐財，總算讓林婦放下心中大石。

台中市第三分局東區分駐所上週獲報有民眾疑似接到詐騙電話，需要警方協助，員警何羽涔、劉帥宏趕往處理時，52歲林婦向警方說，剛才接獲北部某郵局林姓職員來電，稱有人冒用她的身分在該郵局開設人頭帳戶，現有人要提領帳戶內52萬元的存款，隨後又接獲自稱新北市政府警察局李姓員警來電，要林婦北上說明並製作筆錄。

林婦雖懷疑是詐騙但又感覺對方說得煞有其事，已做好準備要北上說明，員警瞭解經過後，先撥打查號台求證確認撥打給林婦的號碼並非該郵局登記專線，警方再撥打專線向該郵局求證，郵局主管證實常有人冒名林姓職員進行詐騙，已接獲多次電話詢問。

經員警多方求證後林婦總算安了心，並感謝警方協助，讓她免受不法集團詐騙，警方表示，詐團為了達到詐財不法無所不用其極，研判應刻意以此手法造成林婦恐慌，再進一步要求將存款匯到安全帳戶監管藉此詐財，提醒民眾接到類似電話務必快撥165反詐騙諮詢專線或向警方查證防詐。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆