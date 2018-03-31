小黃疑閃避旁車不及 自撞護欄釀3傷

2018-03-31 15:09

［記者魏瑾筠／桃園報導］國道五楊高架橋北上36.7K今早近11點，一輛計程車行經該路段時，疑閃避旁車不及，自撞護欄後打滑停在路中央，桃園市消防隊獲報趕抵現場，發現車上3人均未受困，意識清楚，救護人員給予患者頸圈及長背板固定、清洗傷口、包紮止血後送長庚醫院。

桃園市消防局表示，67歲陳姓駕駛反應胸痛、52歲美國籍男子臉部及手部挫傷，肩膀疼痛、71歲陳姓男子人中有4公分撕裂傷，右手肱骨及右側鎖骨骨折，左手臂及手指發麻，意識清楚，緊急送醫急救並無沒有生命危險。