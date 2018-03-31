對黨產會貼封條鍊鎖大門 全國青工總會7人究辦

2018-03-31 15:19

〔記者劉慶侯／台北報導〕國民黨全國青工總會成員，29日凌晨1時左右，到黨產會大門張貼自製封條「查封」黨產會，並在臉書聲稱此為「響應廣州起義」。台北市警中山分局已傳喚涉案的全國青工總會長吳建志等6人到案說明，均承認張貼抗議海報和鐵鍊圈鎖大門，警方將待另1名共犯到案後，一併函送法辦。

據了解，國民黨早年「無償撥用」國有財產變黨產販售，去年被行政院黨產會追徵8.6億元拒繳後，行政執行署已分批查封國民黨高雄市黨部、新北市黨部、澎湖馬公市黨部等不動產。國民黨青工總會不滿黨部遭查封，亟思報復。

國民黨「全國青工總會」成員，是3月29日凌晨，前往黨產會位於台北市松江路的辦公室大樓外，除在外牆貼封條外，還持大鎖把後門進出口上鎖，並利用臉書全程直播，宣稱是329青年節，響應廣州起義，要查封違憲黑機關，貼上「違法查封，我先封你」、「民進黨不倒，台灣不會好」等標語。

黨產會員工當日上午上班，赫見門外被貼上「違法查封、我先封你」、「違憲黑機關」、「楊偉中如此沉淪，陳以真知道嗎？」等抗議標語，隨即向中山分局長安東路派出所報案。

警方根據取得的錄影畫面過濾，再向國民黨中央黨部進行資料比對，查出涉嫌的青工會7名成員，隨後發出傳喚通知書；其中，新北市青工總會祕書長陳茂嘉，及桃園市青工總會莊程發，前日先到案說明。

昨日下午近1時許，青工會總會長吳建志，也率同另3人，到中山分局長安東路派出所接受約談，過程中均配合警方調查，表達願意承擔責任，約一小時後即結束訊問離開。

警訊中，吳建志等人均承認有貼封抗議標語，和以鐵鍊圈鎖住黨產會大門情事，警方訊後將待另1名嫌疑人到案後，再將依妨礙自由、侮辱公署等罪嫌函送法辦。