警緊急啟動「圈存機制」 老翁救回被騙款項

2018-03-31 14:54

〔記者劉慶侯／台北報導〕澎湖78歲李翁掉入詐騙集團「猜猜我是誰」的陷阱。詐騙集團偽裝成多年的親戚在電話中借28萬應急。李翁信以為真，27日14時許就帶著老伴一同到台銀澎湖分行匯錢。

這對老夫婦一直表示這個錢是要匯給親戚的，已經確認過了，絕對沒有問題。在匯出去之後，剛好行員林雅頌小姐看到這一對老夫婦是熟識的老客戶，很機警的再多關心了一句『阿伯這28萬也不是一筆小錢，沒有沒再和親戚那邊多確認一下』。阿伯才用手機電話確認，才發現親戚根本沒有向他們借錢。

行員林雅頌小姐立即通報派駐台銀的保七員警王國吉、陳文慶聯手積極介入處理。除了通報165啟動圈存機制外，並立即以電話向土地銀行虎尾分行確定這28萬還在不在？

保七員警與台銀人員一面以165電話啟動「圈存機制」，一面與馬公分局員警通力合作帶著老夫婦至派出所報案，一面主動聯繫土地銀行，確定此帳戶的金錢。經多方聯繫確認後，緊急將此帳戶列為警示帳戶，成功凍結這帳戶內的錢，協助老夫婦申請領回被騙的28萬元。

警方提醒，一旦接到親友電話或其他通訊軟體中借錢，一定要回播電話向本人親自查證，以免受騙上當。另外如果真的不小心被騙，打165啟動「圈存機制」，可以暫時凍結帳戶24小時，接著報案取得三聯單列為「警示帳戶」後可將詐騙集團的匯款帳戶長期凍結，仍然還有機會追回被騙的金錢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆