「怎麼又是你？」 攜毒男1週內被連抓2次

2018-03-31 14:43

〔記者許國楨／台中報導〕剛滿18歲的俞姓男子日前開車攜毒被巡邏經過的保大員警查獲，交保後仍不知悔改，相隔不到一週又因違停被同組員警撞見「怎麼又是你？」一臉錯愕俞男面對警方詢問故作鎮定，很配合的從口袋交出一小包K他命以為可以矇騙過關，接著趁機拔腿就跑，仍遭員警憑著快腿制伏逮捕，還在車內起出一堆毒品。

台中市警局保安大隊第二中隊副中隊長林晏霆當晚巡經西屯區寶慶街發現一輛自小客車違規停車，下車靠近時一眼就認出俞姓駕駛「怎麼又是你？」原來俞男幾天前才因違停被林員等人盤查，當時就在車內起出小惡魔毒咖啡包14包（152.5公克）及K他命30包（65.61公克）、梅錠17顆及22顆FM2，難怪對他印象特別深刻。

此時俞男也發現身旁的警察是前幾天逮捕他的同一組員警滿臉驚訝，面對警方盤問直接遞出一小包K他命，以為這樣就可以鬆懈警方的戒心，並趁警方搜索時拔腿狂奔了將近500公尺。

但沿後追捕的警方憑著快腿還是將俞男當街壓制在地，果然又在車內取出1只塑膠袋，內藏有小惡魔毒咖啡包9包（94.05公克）、K他命18包（40.61公克）及梅錠10顆等大量毒品，經當場以毒品初篩試劑檢測後呈陽性毒品反應。

俞男見狀自我調侃說，台中還真是小，竟然一週內被同一組員警查獲，警方則勸誡俞男年紀輕輕不要被毒品毀了一生，訊後全案仍依毒品罪嫌送辦。

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