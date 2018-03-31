未注意調撥車道 騎士遭小黃撞飛骨折

2018-03-31 14:02

〔記者陳薏云／新北報導〕今上午8時許，新北市永和中正橋發生嚴重車禍，因橋上實施調撥車道，一名53歲潘姓機車騎士疑未注意，超車時遭到調撥車道的計程車撞擊，造成潘男全身多處骨折。

警方表示，今雖逢假日，但因補假上班，橋上仍實施調撥車道，因此內側車道為提供車輛永和往台北方向行駛，潘姓機車騎士當時疑似為了超車，駛入內向車道，與迎面而來的計程車發生對撞。

警方到場替雙方進行酒測，兩人皆無酒駕，清晨的嚴重車禍，也一度造成車輛回堵，詳細肇事責任仍待警方釐清。