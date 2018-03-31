「警」急救援 飆破百時速救出燒炭女

2018-03-31 14:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣32歲賴姓女子，因與丈夫吵架、疑似被打，負氣開車離家，在車內燒炭，並用LINE視訊，向乾哥何姓男子道別；何男見螢幕中，滿是煙霧，但又不知賴女位處何處，就近到苗栗警分局北苗派出所求助協尋救人；副所長劉文禮隨即利用賴女手機定位，鎖定賴女位在13公里外的公館鄉館東村偏郊，因狀況緊急，載著何男沿途時速100公里前往，於7分鐘左右抵達，將賴女救下車，不久，賴女所駕駛近200萬元BMW汽車全面起火燃燒成廢鐵。

今天上午9點半許，何男慌張跑到北苗派出所求助，向警方報案，指乾妹賴女與丈夫吵架，疑似被家暴，有輕生念頭，乾妹與他的LINE視訊電話中，車內滿是煙霧，已燒炭準備自殺，但不知人位處何處？

劉文禮一聽，透過手機定位系統，鎖定賴女的手機發話位置位在公館鄉的館東村、福星村交界處，隨即請何男上警車，火速趕往救援，劉文禮並請何男持續與賴女用LINE視訊通聯勸說，但賴女不肯下車「邊說還邊咳」。

從北苗派出所到賴女地點，距離約13公里，劉文禮沿途鳴笛、以時速破百公里的速度，沿經國路、過新東大橋，再轉公館鄉沿山道，抵達現場；2人發現賴女的車室滿布濃煙，隨即開門將賴女從車上拉下來，賴女被救下車後不久，車輛隨即起火燃燒，通知消防隊到場灌救。

警、消表示，賴女經送醫急救，沒有生命危險，但賴女駕駛的近200萬元BMW汽車，則燒成廢鐵。警方也已針對賴女所言的家暴情形，進行了解。

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