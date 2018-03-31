不孝子遊手好閒偷錢裝闊 傷心母大義滅親報警逮人

2018-03-31 14:17

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓男子平日無業遊手好閒還欠下一屁股債，竟將歪腦筋動到媽媽身上，多次持複製鑰匙進入媽媽住處後偷走現金、金飾等價值約40萬元的財物，媽媽原本顧及兒子前途隱忍卻發現兒子出手闊綽揮霍無度，日前裝設監視器果然錄到兒子侵入住處身影決定大義滅親報警抓人，希望他能得到教訓，好好做人。

46歲的李姓女屋主向警方表示，喪偶後原本與24歲的陳姓兒子同住，但是兒子卻不工作四處遊手好閒，還欠下一屁股債，她氣不過只好搬到同棟公寓的更高樓層獨居，月初發現藏在棉被內的20萬不翼而飛時，卻發現兒子出手闊綽，不但身上有錢，連拿去典當的手機都贖回來了，直覺錢是被兒子拿走的，但兒子卻否認。

由於沒有證據且顧及兒子前途，李女一直隱忍，未料期間陸續發現藏在枕頭套的現金及一些值錢的金飾不翼而飛，她只好請廠商來裝監視器，日前察覺刻意放在枕頭套的3萬多元紅包又不見，因前後遭竊財物金額高達近40萬元，此次她決定不再姑息調閱監視器，果然錄到兒子開門進屋的身影，一氣之下隨即向第一分局大誠分駐所報案。

陳男到場堅稱絕對沒偷錢，直到母親拿出門口監視器畫面及警方隨後在其住處起出的複製鑰匙後，陳男始坦承因為欠下賭債加上怨恨母親交男友，才會三番兩次進入媽媽住處竊取財物，至於得手的錢都拿去還賭債、和朋友吃喝花掉了，當場讓母親氣炸，員警也直呼不應該，但因母親堅持提告，訊後全案仍依竊盜罪嫌送辦。