駕駛恍神自撞分隔島 車翻轉九十度躺路中釀2傷

王姓駕駛今早駕車自撞中央分隔島，造成車輛90度側翻，所幸他與另名44歲黃姓女子僅受輕傷，並無生命危險。 （記者魏瑾筠翻攝）

2018-03-31 12:56

［記者魏瑾筠／桃園報導］今天上午9點50分，41歲王姓駕駛開著白色自小客車行經桃園市文化一路10巷口處時，因一時恍神，自撞中央分隔島，造成車輛90度側翻，所幸車上的王男及另名44歲黃姓女子僅受輕傷，並無生命危險。

警方表示，員警獲報後到場指揮交通，並對王姓駕駛實施酒測，酒測值為0，所幸事發當時車上2人均有繫安全帶，在事故中僅受些微擦傷。