大屯山蠢蠢欲動？我國首度模擬地震火災爆發救災演練

2018-03-31 13:05

［記者陳恩惠／台北報導］近來世界各地皆有火山蠢動訊息，為防範台北盆地邊緣、屬於錐狀活火山的大屯山系突然噴發，台北市消防局率先將火山災害納入防災演練項目，經過5天以來的兵棋推演，今天下午將在國防大學復興崗校區正式進行災害防救演習，這也是國內首度將火山爆發納入演習情境設定的實兵演練。

北市消防局表示，針對地震引發的各種災害及火山災害告警、疏散撤離等議題進行實兵演練，精進災害防救及應變能力，本次演習除了結合國軍部隊參演，更啟動國際支援機制，有來自日本東京、橫濱及韓國首爾的國際搜救隊到場支援。

今天的演練分為二部分，分別是模擬七星山發生火山噴發，現場針對士林、北投區域民眾發送災防告警訊息，另外也針對警戒區域內的民眾進行疏散及收容安置。

第二部分則是模擬山腳斷層發生規模6.6強震，台北市的士林、中山、大同、萬華及信義等地區震度達7級，市內多處建物倒塌、橋梁斷裂、部分通訊中斷，消防局立刻動員本市救災能量「台北市搜救隊」，同時也啟動跨縣市及國際支援。

會中除結合國軍參演，同時啟動國際支援機制，邀請日本東京、橫濱及韓國首爾等國際搜救隊參演，共計動員超過3000人次、各式車輛164輛及直升機5架次，展現北市跨區及國際聯防支援救災能量。