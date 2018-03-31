馬國男也來台當車手 首日領款就栽了

2018-03-31 12:26

〔記者許國楨／台中報導〕詐團吸收車手不擇手段，甚至將觸角伸到外國人，原本在馬來西亞賣榴槤的劉姓男子月入約4萬元，但沉迷網遊入不敷出，被祭出「高規格待遇」的詐團吸收來台當車手，首日上工就被查獲，而連同劉男在內，台中警方短短4天內執行「斬手行動」就查獲66名車手，績效卓著被警政署綜評為六都第一名。

台中市警局指出，詐騙集團常以「領越多、賺越多」的話術，吸收涉世未深年輕人當手，24歲劉男在馬國以販賣榴槤為業，月入約4萬元，除因沉迷網遊入不敷出，會講中文的他更因此在網遊中被詐團相中，祭出「高規格待遇」提供免費來程機票，且只要領到「第一桶金」，甚至加碼送返程機票，他大為心動遭誘騙當車手，本月19日抵台隔天就到台中新光三越百貨公司的ATM提領贓款。

當天他領到2萬元時看到警察立刻閃躲被攔查時，起初不以為意重複跳針「我是來玩的」，要求提供提款卡及手機密碼時，裝模作樣想了一會兒還故意給錯，甚至吊兒啷噹要求「帶我回去再說」，氣焰十分囂張，警方見狀斥責「別以為台灣警察好欺負！」直到被上銬態度瞬間變孬「我會協助調查」，甚至打悲情牌哀求「我才領第一次」；訊後將他依詐欺罪嫌送辦後被限制住居，並繼續深入追查上游詐團。

台中警方指出，除了金融機構臨櫃外，車手提款勢必要找ATM，警方也調整打詐策略，從以往被動等待報案改為分析ATM提款熱點主動出擊，藉由大數據關聯性分析車手活動軌跡，進一步調閱影像、聲請拘票查緝到案，此次連同劉男在內，短短4天內執行「斬手行動」就查獲66名車手，經警政署綜評為六都第1名，由署長陳家欽在署務會報頒發獎牌1座及10萬元獎金給代表受獎的市警局長楊源明，鼓勵打詐有功人員。

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