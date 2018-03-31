調查局與海關聯手 偵破逾2公噸K他命及原料

2018-03-31 09:55

〔記者林嘉東／基隆報導〕法務部調查局航業調查處與關務署基隆關聯手偵破2噸K他命與原料！

航調處等單位此次查獲逾2公噸的毒品，逮捕李某等5人到案；經檢察官複訊後全收押禁見，正溯源續追查幕後販毒集團。

航調處指出，毒梟此次利用海運貨櫃方式，先將毒品分別夾藏在橡膠捏合機具、茶葉烘乾機、色母綜合混練機等大型機具中，自中國大陸報關進口，所幸在基隆關驗關時難逃關區查緝人員的法眼，將3批毒品陸續順利查扣到案。

專案組人員獲報後，於1月30日、2月6日及2月8日，循線在桃園等地區出租倉庫內，分別逮捕李某等5人到案，查獲K他命與K他命原料「鹽酸羥亞胺」共2124公斤；其中240公斤K他命成品黑市價格高達2.4億台幣，另1884公斤鹽酸羥亞胺，若製成K他命毒品，估計價格更高達15億元，若以1公克可供3人次吸食的劑量計算，此批毒品約可提供約500多萬人次吸食，若流入市面後果不堪設想。

高檢署今年1月提出安居緝毒執行計畫，盼透過各單位區域聯防，達成全面防制毒品流入國內之功效。

法務部調查局配合「安居專案」，除在專案期間結合財政部關務署基隆關，並會同海巡署基隆查緝隊、新北憲兵隊、基隆憲兵隊、基隆港務警察總隊、新北市警察局汐止分局及移民署基隆專勤隊等組成聯軍，在基隆地檢署檢察官林婉儀、蕭擁溱與黃弘宇3位緝毒專組檢察官指揮下，先後偵破李某、戴某、林某等3個毒品走私集團涉嫌利用海運貨櫃走私K他命及製毒先驅原料鹽酸羥亞胺等毒品案。

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