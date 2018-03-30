1111人力銀行2萬筆個資遭外洩 不肖業者8萬交保

2018-03-30 23:25

〔記者陳慰慈、謝君臨／綜合報導〕檢調接獲檢舉，台灣宅經濟商務公司涉嫌與富邦人壽人員共謀，以台灣宅經濟公司名義，向1111人力銀行登載徵人廣告，再將人才查詢系統的專屬帳號、密碼轉供富邦人壽人員使用，藉機取得「封鎖保險、直銷廠商」的2萬筆求職者個資，檢調今違反個人資料保護法、妨害電腦使用罪嫌，依約談台灣宅經濟負責人許姓夫妻及楊姓女員工到案，訊後諭令許以8萬元交保、許妻2萬元交保，楊女列證人請回。

檢調調查，4、5名在1111人力銀行刊登求職履歷的民眾，雖刊登勾選「封鎖保險、直銷廠商」，但近期卻接獲壽險公司業務員簡訊，不滿向1111人力銀行檢舉，1111人力銀行清查後發現，台灣宅經濟商務公司涉嫌與富邦人壽業務員勾結，主動向調查局告發。

此外，專案人員發現，該名富邦人壽業務員亦以台灣宅經濟名義，向104人力銀行申請成為會員，104人力銀行實際受害情形仍待確認。

1111人力銀行為充分保護「封鎖保險、直銷廠商的求職者履歷」，與所有徵才公司均簽訂契約載明「刊登人不得假借他人名義或接受他人請託為虛偽不實之刊登，亦不得將人才查詢系統之專屬帳號、密碼轉供關係企業或其他第三人使用」，富邦人壽業務員與台灣宅經濟公司共謀取得求職者個資已觸法。

新北地檢署檢察官曾開源今指揮調查局台北市調查處，搜索台灣宅經濟公司，並約談許姓負責人夫婦到案，以清查富邦人壽業務員及台灣宅經濟取得民眾資料過程，是否有將民眾資料轉售給其他保險、直銷業牟利，全案擴大偵辦中。