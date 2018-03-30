行人安全「放閃」！ 新北首推地面LED行穿線

新北市為加強行人用路安全，首推LED行穿線，圖為新店區新店路捷運新店站前通往碧潭風景區方向。（新北市交通局提供）

2018-03-30 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕新北市為提升行人用路安全，首推兩款LED行穿線，分別設置在新店區新店路捷運新店站前往碧潭風景區方向、板橋區新府路市民廣場停車場出口處，增強行人在夜間通行標線時的能見度，降低交通事故數量。

新北市交通大隊的資料顯示，新北市行人交通事故死亡，肇因多為車輛未禮讓行人，與行人未依規定穿越道路。為提升道路安全，新北市在兩路段實施行穿線加裝地面型LED燈的創新措施。

新北市交通局長王聲威指出，捷運新店站通往碧潭風景區方向的行穿線，因為靠近公車新店轉運站，但流量未達設置號誌管制標準，因此目前無號誌運作，為了加強行人在夜間前往碧潭風景區的用路安全，首推在行穿線前後端設置LED條燈，在光源不足時會自動啟動閃燈，警示夜間車輛。

另一設置處為板橋區新府路市民廣場停車場出口處，為維護停車場出口的行人通行安全，設置感應式LED地燈，在車輛出場時感應亮燈，提醒駕駛人減速。

新北市交通局說，將持續運用新科技，改善行人用路安全，也呼籲駕駛人應禮讓行人，行人穿越時也應注意左右來車。