更生人悲歌？因前科丟工作 付不出房租搶超商又回籠

2018-03-30 23:56

〔記者王捷／台南報導〕去年12月假釋出獄的黃姓更生人，因為付不出1000元房租，18日他從舊縣區搭火車，拿刀搶市區超商，不過他搶完1萬多元後仍過得很省，逃亡10天來連同房租只花了1900元，扣除房租1天花不到100元，他落網後向警方供稱，他願意將剩下的錢歸還給超商，是因為他找不到工作，連房租都繳不起，所以才又走上回頭路。

29歲的黃男，7年前在市區犯下10多件強盜、搶奪，遭判12年徒刑，他服刑7年後在去年12月底假釋出獄，原本到高雄投靠朋友，到工廠當修理遊艇的學徒，但後來疑似他的前科被同事發現，因此丟了工作，讓他覺得情緒很低落。

為了省下房租，黃男租在偏僻郊區，失業幾個月後來連1000元的雅房房租都繳不出來，心想乾脆走上回頭路，回到監獄至少能遮風避雨，因此在18日深夜11時，黃男持刀闖進大學路西段某3C器材店強盜，女店員打開收銀機交錢，黃男得手1萬3600元後逃逸。

由於黃男是搭火車、捷運犯案，全程戴口罩，身上穿了4套上衣，從高雄大寮出發到台南市犯案，警方上門時，黃姓犯嫌一臉驚異，但他交出皮包，向警方供稱，他真的是走投無路，除了繳1000元房租，他10天來僅花掉900元，皮包內還剩1萬1700元，哭訴實在無法再社會上立足，才會重操舊業，訊後警方將他依加重強盜罪移送，法官裁定羈押。