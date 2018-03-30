3/30 大樂透、今彩539頭獎 均摃龜！

2018-03-30 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月30日）開獎的第107000030期大樂透，頭獎摃龜；第107000077期今彩539，頭獎也摃龜。

第107000030期大樂透中獎號碼為：「01、05、13、43、44、47，特別號：25」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得373萬9735元；參獎共26注中獎，每注可得7萬8567元；肆獎共78注中獎，每注可得1萬6835元；伍獎共1340注中獎，每注可得2000元；陸獎共2195注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3193注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7340注中獎，每注可得400元。

第107000030期49樂合彩中獎號碼為「01、05、13、43、44、47」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共73注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2890注中獎，每注可得1250元。

第107000077期今彩539中獎號碼為「09、14、21、32、33」，頭獎摃龜；貳獎共241注中獎，每注可得2萬元；參獎共6995注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4052注中獎，每注可得50元。

第107000077期39樂合彩中獎號碼為「09、14、21、32、33」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共222注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6905注中獎，每注可得1125元。

第107000077期3星彩中獎號碼為「653」，正彩共27注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000077期4星彩中獎號碼為「7469」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」