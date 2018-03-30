「封鎖保險」一樣來簡訊 5求職者檢舉揭1111個資外洩

2018-03-30 19:08

〔記者陳慰慈／新北報導〕4、5名在1111人力銀行刊登求職履歷的民眾，雖刊登勾選「封鎖保險、直銷廠商」，但近期卻接獲壽險公司業務員簡訊，不滿向1111人力銀行檢舉，1111人力銀行清查後發現，台灣宅經濟商務公司涉嫌與富邦人壽業務員勾結，藉機取得2萬筆求職者個資，新北地檢署今依違反個資法、妨害電腦使用罪，約談台灣宅經濟許姓負責人夫妻與楊姓員工，壽險公司業務員因出國未到案。

檢調調查，1111人力銀行為充分保護「封鎖保險、直銷廠商之求職者履歷」，與所有徵才公司均簽訂契約載明「刊登人不得假借他人名義或接受他人請託為虛偽不實之刊登，亦不得將人才查詢系統之專屬帳號、密碼轉供關係企業或其他第三人使用」，富邦人壽人員與台灣宅經濟商務公司共謀取得求職者個資已觸法。

新北地檢署檢察官曾開源今指揮調查局台北市調查處，搜索台灣宅經濟商務公司及許姓負責人住處，以約談許姓負責人夫婦及另名楊女員工到案，以查明富邦人壽人員取得民眾資料過程，及是否有將民眾資料轉售給其他保險、直銷業，目前相關人仍於台北處進行初訊，預計晚間移送新北檢複訊。

目個資外洩量龐大，檢調將深入調查台灣宅經濟商務公司有無轉賣求職者個資牟利，另有將清查有無其他壽險公司涉案，全案擴大偵辦中。