「F加一橫變E」 小偷改造車牌仍被抓

2018-03-30 18:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕1名43歲染有毒品惡習的楊姓男子，日前在烏日區健行路某停車場內撬開自小客車門竊取車上行車紀錄器1台、測速警示器1台、小型砂輪機1台及1批機具零件價值新台幣約1萬3000元，楊男怕被警方查到，還將車牌英文字F改為E，但烏日警方還是循線查楊姓男子涉案，楊男坦承不諱。

今年2月24日、大年初九深夜，楊男趁四下無人之際，在烏日區健行路某停車場內撬開自小客車門竊取車上行車紀錄器1台、測速警示器1台、小型砂輪機1台及1批機具零件價值新台幣約1萬3000元，張姓被害人發現車子遭宵小光顧，報警處理。

烏日警方積極循線追查，發現有毒品前科的楊嫌涉嫌重大，經通知前來說明，坦承偷竊不諱變賣所得約4000元，楊男表示，自己是單親爸爸，因沒錢替孩子繳學費，才會出此下策，但警方對此說法質疑，調查完畢後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

楊嫌向警方表示，他是板模工，近期經常沒有工作收入，2月底小朋友要開學了，他卻沒有錢可以替小朋友繳學費，才開車由大肚區跨區到烏日區來犯案，並且將車牌變造了一下（原本英文字F加一橫變E）來躲避警方的查緝，想說就不會被查到了，沒想到警察也是沒多久就找上門來了，他只好坦承偷竊。

警方調查發現，43歲的楊嫌有多次竊盜、毒品前科，在2月24日凌晨3時多，趁深夜四下無人之際，撬開被害人自小客車門竊取車上行車紀錄器1台、測速警示器1台、小型砂輪機1台及1批機具零件，價值達1萬3000元，但只變賣4000元。

張姓被害人得知自己的生財工具被變賣，而且還被賤賣，已找不回來了，非常生氣，堅決對竊嫌提出竊盜告訴。

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