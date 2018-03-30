1111人力銀行爆2萬筆個資外洩 檢調搜索約談

2018-03-30 18:44

〔記者謝君臨、陳慰慈／台北報導〕台灣宅經濟商務公司涉嫌與富邦人壽人員共謀，以台灣宅經濟公司名義向1111人力銀行登載徵人廣告，再將人才查詢系統的專屬帳號、密碼轉供富邦人壽人員使用，藉機取得「封鎖保險、直銷廠商」的2萬筆求職者履歷之電磁紀錄；新北地檢署今指揮調查局發動搜索，並約談台灣宅經濟負責人許姓夫妻及另名員工到案，全案朝違反個人資料保護法、妨害電腦使用罪嫌方向偵辦。

檢調調查，1111人力銀行為充分保護「封鎖保險、直銷廠商之求職者履歷」，與所有徵才公司均簽訂契約載明「刊登人不得假借他人名義或接受他人請託為虛偽不實之刊登，亦不得將人才查詢系統之專屬帳號、密碼轉供關係企業或其他第三人使用」，富邦人壽人員與台灣宅經濟商務公司共謀取得求職者個資已觸法。

為保障民眾資訊安全，新北檢今指揮調查局台北市調查處，搜索台灣宅經濟商務公司，並以嫌疑人身份約談許姓負責人夫婦及另名員工到案，以查明富邦人壽人員取得民眾資料過程，及是否有將民眾資料轉售給其他保險、直銷業，目前相關人仍於台北處進行初訊，詢問後將移送新北檢複訊。

調查局呼籲民眾，若於求職履歷已封鎖保險、直銷業者，卻仍接獲保險、直銷業者電話及簡訊，請儘速向該人力銀行資料庫反映，調查局將會全力協助偵辦，以維護民眾資訊安全。