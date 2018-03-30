假冒友人騙投資 桃園70歲婦險上當

70歲莊姓老婦差點被詐騙集團騙走2萬多元，所幸被行員察覺趕緊報警，才無受騙上當。（記者魏瑾筠翻攝）

2018-03-30 19:24

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市70歲羅姓老太太，昨天神情慌張到八德區玉山銀行，要求領取2萬多元老本要匯出給不知名的友人，經彭姓行員察覺有異報警，起初老婦不理會員警規勸仍執意要匯款，所幸員警不厭其煩、苦口婆心一番，老婦才恍然大悟自己差點受騙上當。

八德警分局表示，四維派出所巡邏員警林哲豪昨天上午11點接獲報案指稱，有一名年邁婦人疑似要領取新台幣2萬多元匯款給不詳之人，隨即與員警謝永靖一同趕赴現場，發現老婦人在櫃檯前神色慌張的要求行員幫忙領取戶頭內的現金。

彭姓行員向警方表示，老婦人不明原因要領取現金給不知名的人士，也不願告知使用目的為何，員警在確認老婦年籍資料後，開始苦口婆心一番，試圖使老婦人卸下心防了解經過。

警方表示，經了解，發現有人假冒老婦人的友人假藉邀約老婦人購買期貨投資需要資金，要求老婦人匯款，老婦人不疑有他遂欲領取現金準備匯款。

警方說，在過濾老婦與對方的對話內容後，確認為詐騙伎倆，隨即與老婦解說，並與老婦兒子電話聯絡確認，老婦才恍然大悟差點遭詐騙，對於員警主動發現詐騙伎倆，並及時阻止損失，深表感激之意。