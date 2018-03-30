二度出意外！玩風箏浪板失蹤 澎科大助理教授幸運獲救

澎湖海巡隊接獲通報後，立即派出巡防艇趕往救人。（澎湖海巡隊提供）

2018-03-30 17:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立澎湖科技大學助理教授侯建章，也是菓葉觀日樓民宿主人，今日在菓葉海域玩風箏浪板失蹤，緊急通報澎湖海巡隊警艇趕往搶救，順利救回侯建章，這也是繼94年侯在觀音亭玩風浪板失蹤，第2次出意外。

澎湖海巡隊調查指出，今日下午2時20分，接獲第十三巡防區通報，指稱菓葉海水浴場有一男性民眾玩風箏水翼衝浪板遭海流往外海漂流，無法回到岸邊，緊急通報派艇協助。海巡隊立即派遣5031艇及5053艇火速馳赴現場救人。下午3時26分在查某嶼西北方0.48浬處，由5031艇發現落海侯姓民眾，立即以救生勾配合救生圈及繩索將人員及飄浮用具（風箏水翼衝浪板）一併救回艇上。

根據了解，落海侯建章幸運獲救，所幸有熱心民眾即時報案通報澎湖海巡隊，加上七總隊岸巡人員在岸際搜尋，瞭望到海上疑似目標，才不至於釀成意外事件，經救起後人員意識清楚無外傷，將載返隊部碼頭，及其家屬對於澎湖海巡隊的即時救援表示由衷感謝。

另外侯建章並非第1次出意外，前次是在民國94年10月17日，侯獨自使用風浪板由觀音亭出海，但因桿子斷裂在海上漂流，自行游了4小時才上岸；去年侯的哥哥也在菓葉海域玩風箏浪板失蹤，但卻不像侯建章幸運獲救，最後溺水葬身大海。

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