發文指張景森與業者「利益扯不清」 吳子嘉再被判賠80萬

2018-03-30 17:19

〔記者溫于德／台北報導〕「美麗島電子報」董事長吳子嘉在網站上發文提到，張景森之所以會無法回任台大，是因「不避嫌與財團交好…無法重回台大校園，原因就是與業者利益有扯不清的關係」，遭張景森提告妨害名譽；高等法院前年10月依散布文字誹謗罪判拘50日確定，今天再判賠80萬元，並在美麗島電子報吳子嘉專欄刊登道歉啟事及刪除文章，仍可上訴。

吳子嘉於2014年11月8日撰寫一篇名為「蔡正元與張景森」的新聞稿件，寫到張景森，「始終不避嫌的與建商等財團交好，所以即便出身自台大城鄉所，但該所卻始終他保持距離；理想性甚高的城鄉所長夏鑄九，對他態度也是相當保留。所以即便他擔任過北市府都發局長、經建會主委，資歷豐厚，卻無法重返台大校園，原因就是出在他與業者利益有扯不清的關係」。

張景森於刑事一審出庭時提到，從未向台大申請回任，當時會離開學校也是因為借調期滿，依法必須絕定從事公職還是教職，基於當時不能丟下時任台北市長的陳水扁就回台大，才會在86年間請辭學校專任教職，因此沒有回任問題，否認文章內所說「因利益糾葛而無法回任」。

吳子嘉則說，張景森與業者間利益不清而無法回任一事，在學界與業界流傳已久，但無法證實；而他自認是資深媒體人，依其經驗判斷，應是如此，且有許多位台大教授親口提過，但他不願提供消息來源。

法官開庭後認同張景森「自行辭去台大教職」說法，認定吳子嘉所言不實，而且被告始終不願提供消息來源，難以證明曾經合理查證；此外，也認定吳僅是個人主觀臆測，就發表與事實不符的文章，還迴避合理查證的義務，犯後還未坦承犯行，不見悔意，因此判拘50日。高院認同地院見解，駁回上訴，全案確定。

至於民事，台北民事庭法官基於張景森名譽被侵害，今再判吳子嘉要賠償80萬元，並在美麗島電子報吳子嘉專欄刊登道歉啟事及刪除文章。