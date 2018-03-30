騎Gogoro上山看神木返程沒電 警出車相助

桃園市4名男女至復興區拉拉山看神木，但返程Gogoro電動機車沒電，2男騎一般機車下山換電池，2女只好慢慢推下山。（記者李容萍翻攝）

2018-03-30 17:16

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市2對同為26歲的高中同窗男女，昨天近午從大老街出發前往復興區拉拉山的神木區觀賞千年神木，下山時其中一輛電動機車（Gogoro）騎到一半突然沒電，4人協議後，由2男先騎一般機車下山幫忙換新電池，2女則推著電動機車慢慢下山。

大溪警分局榮華派出所所長蔡慧龍，昨天傍晚巡邏經過台七線41.8公里處，見2女共同推著電動摩托車往復興山下行走，且氣喘吁吁，蔡慧龍主動停車關心，得知是電動車電池沒電，同行友人先下山幫忙換電池，再上山來接她們。

由於2女已經推車1個多小時，當時天色逐漸昏暗，蔡慧龍擔心其安危，因此提議將電動車搬進警車後車廂，再載2女前往台七線27公里處的「北橫之星」餐飲區休息用餐，再安全地等候友人將電池拿回來更換。

據車友指出，Gogoro的時速40公里可騎110公里，時速30公里可騎將近130公里，若常常大電門、時速80、90公里在騎，只能騎50公里，也會因時速、現場風力、路況等因素影響電力消耗速度，這群年輕男女可能不清楚從大溪到拉拉山來回一趟的路程超過110公里，才會在中途「屌車」。