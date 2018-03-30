開神壇販毒狼牙棒毆人 沙鹿「流氓元帥」被逮

顏姓男子以「尊鎮會」神壇聚眾滋事及暴力恐嚇被害人，遭警方查獲移送。（記者歐素美翻攝）

2018-03-30 17:10

〔記者歐素美／台中報導〕顏姓男子以沙鹿區「尊鎮會」神壇作為聚會場所，以「流氓元帥」自居，糾眾滋事或強押及恫嚇被害人協助販售K他命毒品，清水分局及烏日分局等組成專案小組，兵分多路，將該組織犯罪集團成員17人逮捕到案，其中有多位未成年，依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、傷害、恐嚇、毀損等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

警方表示，顏姓男子（23歲）在沙鹿區經營「尊鎮會」神壇，祀奉「廣澤尊王」，民間俗稱「流氓元帥」、「翹腳王」、「聖王公」，神壇內常聚集10幾位20多歲、血氣方剛的青少年，是沙鹿區新崛起的不良幫派組合分子，顏嫌則以「流氓元帥」自居，為壯大神壇聲勢及知名度，經常糾眾參與大甲媽遶境等廟宇慶典活動，常與其他陣頭摩擦、互嗆，為討回顏面，事後即持鋁棒及狼牙棒等到對方宮廟毆打相關人員，並砸毀門窗、玻璃及桌椅，並持槍恫嚇被害人就範下跪道歉。

警方表示，顏嫌為維持旗下組織，成員會強押及恫嚇被害人協助集團販賣K他命毒品，被害人不從，即持槍、棍暴力相向，甚至強剪被害人頭髪，要被害人屈服，手段凶殘。

清水分局、烏日分局及刑事警察大隊等為此組成專案小組，報請台中地方法院林依成檢察官指揮偵辦，於本月28、29兩日動員警力，兵分多路搜索、拘提，將顏男及旗下暴力犯罪集團成員共17人檢肅到案，依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、傷害、恐嚇、毀損等罪嫌，移送法辦。

東勢警破獲暴力討債集團

另東勢區綽號「黑面」的羅姓男子（36歲），與4名小弟橫行山城地區暴力討債，去年10月，李姓男子因經商失利需錢孔急，羅男獲知即表示有管道可借錢給李男，相約見面，但李男認為條件談不攏未赴約，羅男不滿，以損害信用為由，要求李男賠償6萬元「手續費」，並於李男生病住院期間，夥同另1名犯嫌至醫院病房持槍逼迫給錢，還揚言要對李男家人不利；事後並多次以協商債務為由約李男見面，夥同小弟毆打李男，李男心生畏懼，陸續交付約20萬元給羅男，東勢分局獲報，經數月蒐證，將羅嫌等5人逮捕到案，並起獲空氣槍1把、毒品及吸食器，依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、強盜、妨害自由等罪嫌移送。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆