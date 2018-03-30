賊星該敗！裝潢師濫倒事業廢棄物 警翻垃圾循收據個資逮人

廖姓男子為節省處理費用，將事業廢棄物濫倒在基隆市七堵產業道路上，嚴重破壞國土。（記者林嘉東翻攝）

2018-03-30 17:02

〔記者林嘉東／基隆報導〕賊星該敗！

廖姓裝潢師傅為節省清運垃圾開銷，夥同郭姓員工趁著深夜，遠從汐止跑到基隆市產業道路濫倒事業廢棄物。警方從廢棄物中找到他報廢車輛的收據，往上追查出他身分，今天訊後將他依違反廢棄物清理法等罪嫌送辦。

警方指出，廖男與郭姓男子都是失蹤人口，又以報廢車載運事業廢棄物，長達1年都沒被發現，見到警方前來當場傻眼，反問警察：「你們怎麼找到我的？」讓警方啼笑皆非。

基隆市政府環保局月初接獲民眾檢舉，基隆市七安產業道路支線安樂區武嶺段遭人傾倒大量事業廢棄物，嚴重破壞國土。

轄區警四分局得知後，會同環保局、警察局行政科、刑事警察大隊偵一隊等單位成專案小組，報基隆地檢署檢察官林秋田指揮偵辦。

警方發現，當地遭人惡意棄置生活垃圾、紙箱、塑膠、裝潢材料、玻璃等大量事業廢棄物；調閱周遭錄影監視器畫面，鎖定一部涉案車輛追查偵辦。

警方今天中午在汐止找到濫倒事業廢棄物的小貨車，逮捕45歲廖姓裝潢師傅與43歲郭姓員工。

廖男供稱，他從事室內修改工程，為減省工程廢棄物處理費用，去年7月起迄今，每月1至3次利用下雨天或傍晚時，至七安產業道路支線安樂區武嶺段傾倒事業廢棄物。

廖男、郭男供稱，他們每次棄置廢棄物每車可節省4000元載運處理費，每次運載數10袋廢棄物，估計傾倒量約5公噸。

基隆市環保局除了依廢棄物清理法第41條辦理裁罰，警方也依廢棄物清理法第46條將廖、郭2人移送基隆地檢署偵辦。